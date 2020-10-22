Kolombiya'da ulusal grev
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Kolombiya'da ulusal grev

22.10.2020 08:28 | Son Güncelleme: 22.10.2020 08:34

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da sendikaların ulusal grev çağrısının ardından hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da sendikaların ulusal grev çağrısının ardından hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor. Bogota'da yerli toplulukların ve çeşitli kesimlerin katılımıyla artan şiddet olayları, cinayet ve saldırılar nedeniyle Ivan Duque hükümeti protesto edildi. Pazar günü ülkenin güneybatısından otobüslerle başkent Bogota'ya gelen "Minga" üyesi binlerce yerli, geçmişte yapılan anlaşmalara uyulmaması ve bölgelerinde artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek, Devlet Başkanı Ivan Duque ile yüz yüze görüşme talebinde bulunmuştu.

Kolombiya'da ulusal grev
Kolombiya'da ulusal grev
Kolombiya'da ulusal grev
Kolombiya'da ulusal grev

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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