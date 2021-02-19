Kolombiya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
19.02.2021 09:08 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:14
Kolombiya'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in BioNTech firmasıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Kolombiya'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in BioNTech firmasıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Salgınla mücadelede ön saflarda olan sağlık çalışanlarına aşının ilk dozu başkent Bogota'da kurulan klinikte yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego