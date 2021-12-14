Kolombiya'da Güney Amerika bağımsızlık mücadelesinin merkezinde Noel sezonu kutlamaları - Haberler
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Kolombiya'da Güney Amerika bağımsızlık mücadelesinin merkezinde Noel sezonu kutlamaları

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Adını And Dağlarından doğup Kolombiya boyunca aktıktan sonra Venezuela'da Orinoco olarak yoluna devam eden ve daha sonra Atlas Okyanusu'na dökülen dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Arauca'dan alan şehir, Noel sezonu kutlamalarına ev sahipliği yapıyor.

Adını And Dağlarından doğup Kolombiya boyunca aktıktan sonra Venezuela'da Orinoco olarak yoluna devam eden ve daha sonra Atlas Okyanusu'na dökülen dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Arauca'dan alan şehir, Noel sezonu kutlamalarına ev sahipliği yapıyor.

Kolombiya'da Güney Amerika bağımsızlık mücadelesinin merkezinde Noel sezonu kutlamaları

Kolombiya'da Güney Amerika bağımsızlık mücadelesinin merkezinde Noel sezonu kutlamaları

Kolombiya'da Güney Amerika bağımsızlık mücadelesinin merkezinde Noel sezonu kutlamaları

AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri

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