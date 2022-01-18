Kolombiya'da ahşaba ruh veren oyuncak ustası: Jaime Arias

Kolombiya'da çocukluğundan beri ahşap oyuncak yapmayı kendine hobi edinen Jaime Arias, bugün artık mükemmel ölçekli araçlar üreterek girişimciliğini ortaya koyuyor. Bu girişimi sayesinde ticari kazanç elde eden Arias, hem özgün tasarımlar yapıyor hem de siparişlere göre oyuncaklar üretiyor. Ahşap işçiliğinin inceliklerini evinin çatısında kurduğu küçük atölyede meydana getirdiği el emeği ürünlerine yansıtan Jaime Arias, bu noktaya gelmek için çocukluğundan beri hayal kurduğunu ve kurduğu hayalleri çok çalışarak gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Oyuncak ustası Jaime Arias, "Şasinin ne olduğunu anlamak için ahşabın altını kesmeye başlıyorum, orada boyut ve ağırlığı dengeliyorum, lastikleri yapıyorum. En son koyduğum kabin ışıklarına, sesine kadar her ayrıntıyı takip ediyorum. Müşteri kişiselleştirilmesini istiyorsa onu da yapıyorum."

Herhangi bir oyuncağı ahşap malzeme kullanarak kolayca yapabileceğini söyleyen Arias, "Kendimi her zaman buna adadım. Bir uçak, bir motosiklet yapabileceğimi hissediyorum. Tahta bir şey olursa yapacağım dedikten sonra yaparım." şeklinde konuştu.

Yaptığı işe sevgi ve inanç katarak hem maddi hem de manevi kazanç elde ettiğini ifade eden Arias, hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere de bu motivasyonla çalışmalarını tavsiye ediyor.