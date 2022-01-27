Kolombiya'da 16. Pasifik İttifakı toplantısı düzenlendi
AA - Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Liderlerin gelişi Konukların yerlerini alması Tören kıtası Açıklamalar Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Meksika Hazine Bakanı Rogelio Eduardo Ramirez, Kolombiya ev sahipliğinde Bahia Malaga'da...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Liderlerin gelişi
Konukların yerlerini alması
Tören kıtası
Açıklamalar Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Meksika Hazine Bakanı Rogelio Eduardo Ramirez, Kolombiya ev sahipliğinde Bahia Malaga'da düzenlenen 16. Pasifik İttifakı toplantısına katıldı.