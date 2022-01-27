Kolombiya'da 16. Pasifik İttifakı toplantısı düzenlendi - Haberler
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Kolombiya'da 16. Pasifik İttifakı toplantısı düzenlendi

AA - Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Liderlerin gelişi Konukların yerlerini alması Tören kıtası Açıklamalar Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Meksika Hazine Bakanı Rogelio Eduardo Ramirez, Kolombiya ev sahipliğinde Bahia Malaga'da...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Liderlerin gelişi

Konukların yerlerini alması

Tören kıtası

Açıklamalar Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Meksika Hazine Bakanı Rogelio Eduardo Ramirez, Kolombiya ev sahipliğinde Bahia Malaga'da düzenlenen 16. Pasifik İttifakı toplantısına katıldı.

Kolombiya'da 16. Pasifik İttifakı toplantısı düzenlendi

Kolombiya'da 16. Pasifik İttifakı toplantısı düzenlendi

Kolombiya'da 16. Pasifik İttifakı toplantısı düzenlendi

AA - Güncel

Sebastian Pinera, Kolombiya, Tören, Şili, Güncel, Haber

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