Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vergi reformu karşıtı gösterileriler devam etti
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vergi reformu karşıtı gösterileriler devam etti

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Kolombiya'da 3 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 2 kişinin ölmesi, 150'den fazla kişinin yaralanmasının ardından hükümet yasa tasarısında değişikliğe gitme kararı aldı.

Kolombiya'da 3 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 2 kişinin ölmesi, 150'den fazla kişinin yaralanmasının ardından hükümet yasa tasarısında değişikliğe gitme kararı aldı. Sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla devam eden vergi reformu karşıtı gösteriler, başkent Bogota'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de devam etti. Göstericiler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vergi reformu karşıtı gösterileriler devam etti
Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vergi reformu karşıtı gösterileriler devam etti
Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vergi reformu karşıtı gösterileriler devam etti
Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vergi reformu karşıtı gösterileriler devam etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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