Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu
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Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Peaky Blinders ve Emmerdale'de rol alan dünyaca ünlü oyuncu Toby Kirkup, kollarındaki karıncalanma ve göğsündeki ağrının ardından gittiği hastaneden eve gönderildikten sonra hayatını kaybetti. Ailesi, ünlü oyuncunun ölümünün şüpheli olduğunu ve araştırılması gerektiğini savundu.

Dünyaca tanınan oyuncu Toby Kirkup'un ölümü, sanat dünyasında büyük şaşkınlık ve üzüntü yarattı. Peaky Blinders ve Emmerdale'de rol alan aktör Toby Kirkup, kollarında hissettiği karıncalanma ve göğsündeki ağrının ardından hastaneye başvurdu. Hastanedeki işlemlerinin ardından eve gönderilen Kirkup, evinde vefat etti.

OTOPSİ SONUÇLARI ÇIKTI

29 Ağustos'ta Huddersfield Kraliyet Hastanesi'ne yatırılan Kirkup'un aynı gün taburcu edilerek, evine gönderildiği öğrenildi. Kirkip'e gastrit teşhisi konulmasının ardından taburcu edildi. Ancak, eve döndüğünde durumu kötüleşen oyuncu, kusmaya başlayıp kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda da oyuncunun ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi.

Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu

AİLESİ, ÖLÜMÜN ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Ancak adli tıp uzmanı Catherine Toner, aktörün daha önce uyuşturucu ve alkol sorunları yaşadığını söylerken, ailesi de tedaviyle ilgili endişeleri olduğunu belirterek ölümünün araştırılmasını istedi.

POLİS ROLÜNDE OYNUYORDU

Kirkup, altıncı ve son sezonunun çekimlerini Mayıs ayında tamamlayan Peaky Blinders'da polis olarak rol almış, dizinin geçtiğimiz yıl Ocak ayında devam eden çekimleri, geçen Mart ayında pandemi nedeniyle durdurulmak zorunda kalmıştı.

Huddersfield Üniversitesi'nde drama okuyan Kirkup, yazar, sahne sorumlusu, TV sunucusu ve oyunculuk yapmıştı.

Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu - Haberler
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