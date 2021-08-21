Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi ülkeler, 23 Ağustos'ta Afganistan'daki duruma ilişkin toplantı yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin liderleriyle 23 Ağustos'ta Afganistan'daki durumla ilgili toplantı yapacaklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin liderleriyle 23 Ağustos'ta Afganistan'daki durumla ilgili toplantı yapacaklarını bildirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki duruma değinen Putin, "Elbette şu anda gündemde olan konulardan biri özellikle de Afganistan'daki olaylarla bağlantılı olarak güvenlik konusudur. Pazartesi video konferans yöntemiyle KGAÖ kapsamında toplantı yapacağımızı umuyorum." dedi.

KGAÖ ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvelerinin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de eylülde yapılacağına dikkati çeken Putin, Kazakistan'ın Doğu Ekonomik Forumu'na katılacağını anımsattı.

Putin, "Dolayısıyla çok geniş bir gündemimiz var ve bugün elbette güvenlikle ilgili tüm koşulları göz önünde bulundurarak konuşacağımız çok şey var." ifadesini kullandı.

"Güvenlik sorunu, Afganistan'daki olanlar ışığında daha önemli hale geliyor"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Rusya ile güvenlik sorunlarına ilişkin sürekli koordinasyon halinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sorun, özellikle Afganistan'da olanlar ışığında daha önemli hale geliyor. Politikamızı tutarlı şekilde ortak pozisyondan sürdürmek amacıyla bu acı çeken ülkeyle ilgili görüşünüzü dinlemek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu