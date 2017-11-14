Koldere ve Gümülceli Arası Ulaşımda Konfor Artıyor

17 ilçenin hemen hemen her noktasında çalışma yürüterek vatandaşlara hak ettiği hizmeti götüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Koldere ve Gümülceli mahallesi arasındaki 4 buçuk kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin yerinde inceledi. İki mahalle arasında ulaşımda hem konforu sağlayacak, hem de güvenliği arttıracak olan çalışma bölge sakinleri tarafından da memnuiyetle karşılandı.