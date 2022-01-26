Kokereç doğru yazılımı nedir? sorusu merak ediliyor. Kokoreç mi, kokariç mi tartışması sürüyor. Vatandaşlar Kokoreç mi, kokariç mi, kokareç mi? Kokereç doğru yazılımı nedir? merak ediliyor. Televizyon programlarına konu olan tartışma gündem oldu. Peki, Kokoreç mi, kokariç mi, kokareç mi? Kokereç doğru yazılımı nedir? Kokoreç nedir? İşte detaylar haberimizde...

KOKOREÇ Mİ, KOKARİÇ Mİ?

Bu kelimenin kokoreç mi, kokariç mi, kokareç mi olarak yazıldığı sosyal medya başta olmak üzere birçok TV programında tartışma konusu haline geldi. Bu kelimenin doğru kullanımı kokoreç şeklinde olmalıdır.

KOKOREÇ NEDİR?

Kokoreç, Anadolu ve Balkanlarda, koyunun ince bağırsağından ve mumbardan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan bir çeşit yemektir.

Kokoreç TDK tanımı şu şekildedir: Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan, kuzu bağırsağından yiyecek.

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