Kökbörü ne demek? Kökbörü anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kökbörü kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kökbörü anlamı ne? Kökbörü ne demek?

KÖKBÖRÜ NE DEMEK?

Kokpar, Türk ve Orta Asya halk kültüründe atla oynanan bir tür oyundur. Kökpar, Kokbor, Kökper, Kökbörü olarak da söylenir. Eşanlamlı olarak Oğlaktartıs, Olakkaptı veya Buzkaşı tanımları da kullanılır. "Kokpar Serke" olarak da bilinir. Serke direk demektir ve ortadaki bayrağı ifade eder.

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