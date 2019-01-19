Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor

'Öykü Arin ve Tüm Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol' adıyla Türkiye ve yurt dışında başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donör katıldı. Ancak bağışçılardan Öykü için uygun ilik bulunamadı.

TÜM DÜNYADA KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR

Öykü içinse zaman her geçen gün daralıyor, her saat önem taşıyor. Türkiye ve yurt dışında devam eden kampanya hem sosyal medyada hem de sivil toplum örgütleri desteğiyle çeşitli illerde devam ediyor.

KURTULMASI DAHA ÇOK KATILIMA İHTİYAÇ VAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, milyonda 1 ila 9 oranında görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan Öykü Arin'in kurtulma şansı daha fazla kişinin kök hücre bağışında bulunmasıyla artacak.