Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor
Lösemi hastası olan minik Öykü Arin'in hayata tutunabilmesi için zaman daralıyor. Tüm dünya Öykü için ayağa kalkarken, küçük kızın kurtulması için daha fazla donöre ihtiyaç var.
'Öykü Arin ve Tüm Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol' adıyla Türkiye ve yurt dışında başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donör katıldı. Ancak bağışçılardan Öykü için uygun ilik bulunamadı.
TÜM DÜNYADA KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR
Öykü içinse zaman her geçen gün daralıyor, her saat önem taşıyor. Türkiye ve yurt dışında devam eden kampanya hem sosyal medyada hem de sivil toplum örgütleri desteğiyle çeşitli illerde devam ediyor.
KURTULMASI DAHA ÇOK KATILIMA İHTİYAÇ VAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, milyonda 1 ila 9 oranında görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan Öykü Arin'in kurtulma şansı daha fazla kişinin kök hücre bağışında bulunmasıyla artacak.