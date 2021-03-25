KODER'de mevcut başkan Özden, yeniden seçildi

KODER'de mevcut başkan Özden, yeniden seçildi Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği'nin genel kurulu yapıldı.

KODER'de mevcut başkan Özden, yeniden seçildi

AYDIN - Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği'nin genel kurulu yapıldı. Toplantıda Türkiye Otelciler Federasyon Başkan Yardımcısı ve Korumar Otel Genel Müdürü Tacettin Özden, tekrar KODER başkanlığına seçildi.

KODER'in Olağan Genel Kurulu, Korumar Otel'de gerçekleştirildi. Kuşadalı otelcilerin ilgi gösterdiği genel kurul, saygı duruşuyla başladı. Ardından KODER Başkanı Tacettin Özden, son üç yıl içerisinde derneğin yaptığı çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi. Daha sonra ise seçimlere gidildi. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Tacettin Özden tekrar KODER başkanlığına seçildi. Yönetim kurulunu ise Naile Göçen Çukurova, Gürsel Tonbul, Rıza Esen, Soner Sağlık, Ali Sönmez, Serdar Köroğlu, Burak Karakaya, Uğur Özay, Cevat Nesiloğlu ve Gülcan Akbulut oluşturdu.

Genel kurul sonrası açıklama yapan Başkan Özden, "Tabi ki mutluyuz sonuçta seçildik tekrardan görevimize devam edeceğiz. Özellikle turizm sektöründeki sıkıntılarımız devam ediyor. Bu yılda sıkıntılı bir sezon geçireceğiz. Dolayısıyla sektörümüzün sorunlarını, tüm sorunlarını gerek Belediyelerimizle gerek kamuda gerekse kendi üyelerimiz arasında gündeme getireceğiz konuşacağız, çözüm üreteceğiz, kamuyu bilgilendireceğiz, sorunlarımızı onlara anlatacağız, yakın istişaremiz devam edecek. Kamu kurumlarıyla yakın temasımız devam edecek. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Bu sezonu 2 şekilde aslında değerlendiriyoruz. Eğer aşı tutar olumlu şekilde devam eder olumluya doğru bir hareket olursa, gerçi 2019 yılının yüzde 60-65'ini yaparız diye düşünüyorum. Buda 30-35 milyon arası bir turist demek. Eğer aşı tutmaz sıkıntı devam ederse buda gene 2020 yılından yüzde 20-30 arasında bir turist demektir buda 25 yani 15-20 milyon arası bir turist demektir. 2 sinin arasında bir yerdeyiz aslında ama her halükarda 2020'den daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah aşı tutar iyi bir sezon geçiririz demin söylediğim gibi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN