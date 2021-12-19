Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli - Haberler
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Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

İhlas Haber Ajansı / Tamer Yiğit - Haberler | Güncel

Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde ulaşımda aksamalara yol açtı.

KÜTAHYA (İHA) - Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu üzerindeki Kocayayla Geçidi'nde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Karayolları ekipleri, bölgede yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

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İhlas Haber Ajansı / Tamer Yiğit - Son Dakika Haberleri

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