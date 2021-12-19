Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli
İhlas Haber Ajansı / Tamer Yiğit - Haberler | Güncel
Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde ulaşımda aksamalara yol açtı.
KÜTAHYA (İHA) - Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde ulaşımda aksamalara yol açtı.
Domaniç'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu üzerindeki Kocayayla Geçidi'nde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Karayolları ekipleri, bölgede yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.