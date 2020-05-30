Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
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Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılında eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:58

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılında eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılının mart ayında ölen 64 yaşındaki Sezai H.'nin ailesi, Sezai H.'yi eşi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Ayşe H.'nin eşi Sezai H.'nin zehirlediği iddia edilirken Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri Sezai H.'nin eşi Ayşe H. ve Ayşe H.'nin sevgilileri oldukları iddia edilen A.K. ve H.S.'yi gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgunun ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi.

Sezai H.'yi zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan eşi Ayşe H. tutuklanırken, H.S. serbest, A.K. ise adli kontrol talebi şartıyla serbest bırakıldı. Ayşe H. cezaevine gönderildi.

Ayşe H., emniyetteki ifadesinde kocasının ölümüyle bir ilgisinin olmadığını, kocasıyla arasında karı koca ilişkisinin bulunmadığını ve tüm suçlamalarını reddetti. Ayrıca Ayşe H.'nin ifadesinde, A.K. isimli şahıs ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını, H.S. ile ilgili olarak da bir ilişki yaşamadığını ve H.S.'nin yanında bir kaç gün çalıştığını söylediği öğrenildi.

(İHA)

Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Kaynak: İHA

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