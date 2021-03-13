Kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın, yaşamını yitirdi
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Kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın, yaşamını yitirdi

13.03.2021 20:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:02
Kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın, yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde, kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinin Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hüseyin Temurtaş (34) ile Hüsna Temurtaş (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Hüseyin Temurtaş üzerinde bulunan tabanca ile eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın ağır yaralanırken, şüpheli ise kiralık olduğu belirlenen bir araç ile olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan vatandaşlar tarafından durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Hüsna Temurtaş, Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirirken, Temurtaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA YAKALANDI

Öte yandan, şüpheli Hüseyin Temurtaş kiralık bir araç ile olay yerinden ayrıldıktan sonra aracını park edip yaya olarak kaçmaya devam etmişti. Akşam saatlerinde polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelisi Hüseyin Temurtaş, Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, çiftin sık sık tartıştıkları ve Hüsna Temurtaş'ın bir süre önce baba evine gittikten sonra tekrar kendi evine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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