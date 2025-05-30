Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kocan Kadar Konuş filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kocan Kadar Konuş filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kocan Kadar Konuş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu, özeti ve Kocan Kadar Konuş oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kocan Kadar Konuş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kocan Kadar Konuş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kocan Kadar Konuş filmini izleyecek olanların merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu nedir, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve Kocan Kadar Konuş özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Ebru Cündübeyoğlu, Enis Arıkan, Eda Ece, Hümeyra ve Nevra Serezli yer alıyor.

Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Kıvanç Baruönü

Oyuncular : Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Ebru Cündübeyoğlu, Enis Arıkan, Eda Ece, Hümeyra, Nevra Serezli

Tür : RomantikKomedi

Ülke : 2016 / Türkiye

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri Bolu ve Sakarya'da gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimleri yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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