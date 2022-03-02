KOCAELİ (İHA) - Kocaelili çocuklardan mesaj: 'Savaşa hayır'

KOCAELİ - Dünyada savaşın konuşulduğu bugünlerde Kocaeli'de çocuk korosu tarafından "Savaşa hayır" denilerek, barış mesajı verildi.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan çocuklar, bir araya gelerek koro halinde "Savaşa hayır" mesajı verdi. Çocuk korosu, dünyaya seslerini duyurabilmek adına "Bir Dünya Bırakın" şarkısını seslendirdi. Kocaman kalpleri ile yetkililere seslenen minikler "Çocukların ölmediği bir dünya için, savaşa hayır" dedi.