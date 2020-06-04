KOCAELİ Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbetti
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KOCAELİ Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbetti

Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbettiİZMİT'te, tramvaya maskesiz binen E.F. kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını, saçından tutup boğazına sarılarak darbetti.

KOCAELİ Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbetti
04.06.2020 21:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:04

Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbetti

İZMİT'te, tramvaya maskesiz binen E.F. kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını, saçından tutup boğazına sarılarak darbetti. Polise de mukavemet gösteren E.F., gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmit merkezinde meydana geldi. Tramvaya binen E.F.'nin maske takmadığını gören yolcular uyarıda bulundu. Tramvay, Halkevi durağına geldiğinde durakta görevli güvenlik görevlilerine durum aktarıldı. Güvenlik görevlilerinden bir kadın, E.F.'nin yanına giderek, maske takmasının zorunlu olduğunu ve maskesi olmadan seyahat edemeyeceğini söyleyerek uyardı. E.F. bunun üzerine bir anda kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadının saçından tutup boğazına sarıldı. E.F., güvenlik görevlisini darbederken, yolcular durumu polise bildirdi. Hemen durağa gelen polis ekipleri, E.F.'yi gözaltına aldı. E.F. polis ekiplerine de mukavemet gösterirken, ters kelepçelenerek Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Güvenlik görevlisi ve şahitlik yapmak isteyen yolcular ifade vermek üzere polis merkezine geldi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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