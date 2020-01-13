Kocaeli Şehir Tiyatroları "Göl" oyunuyla 4 ödüle layık görüldü

13.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:14

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 19. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde 4 ödüle değer bulundu.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de düzenlenen törende Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncularından Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği "Göl" adlı oyun, "En İyi Yazar", "En İyi Prodüksiyon", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" kategorilerinde ödül kazandı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibinden Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Cafer Yiğiter, "En İyi Prodüksiyon" ödülünü şehir tiyatroları adına alırken Seçil Mutlu Oğuz, "En İyi Yazar", Seda Güven Şahin "En İyi Kadın Oyuncu", Serhat Güzel ise "En İyi Erkek" oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Kocaeli ve bizim adımıza büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA