KOCAELİ Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu

Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu(2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Sapanca Gölü'nde boğulan Eren Gültekin'in(16) cenazesi morgdaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Gültekin ailesinin Kartepe Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Bu sırada oğlunun tabutuna sarılan anne Meryem Gültekin, ağlayarak bir an bile tabuttan ayrılmadı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınmak üzere tabut Yeşiltepe Mezarlığı'na taşındı. Meryem Gültekin'in bu sırada, "Kuzum nereye gidiyorsun? Annem nereye gidiyorsun?" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi. Eren Gültekin'in, Meryem ve Ahmet Gültekin çiftinin 3 çocuğundan ortancası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA