KOCAELİ'DE SERVİS KAZASINDA YARALANAN 7 İŞÇİ TABURCU OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOCAELİ'DE SERVİS KAZASINDA YARALANAN 7 İŞÇİ TABURCU OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece servis minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 7 işçi tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece servis minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 7 işçi tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu. D-100 Karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi yakınlarında gece 01.00 sıralarında İsmail Pamuk yönetimindeki 41 P 6039 plakalı işçi servisi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada servis minibüsünde bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar. Tedavileri tamamlanan 7 işçi taburcu oldu.

KOCAELİ'DE SERVİS KAZASINDA YARALANAN 7 İŞÇİ TABURCU OLDU
KOCAELİ'DE SERVİS KAZASINDA YARALANAN 7 İŞÇİ TABURCU OLDU
KOCAELİ'DE SERVİS KAZASINDA YARALANAN 7 İŞÇİ TABURCU OLDU
KOCAELİ'DE SERVİS KAZASINDA YARALANAN 7 İŞÇİ TABURCU OLDU
KOCAELİ'DE SERVİS KAZASINDA YARALANAN 7 İŞÇİ TABURCU OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Altun Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Filiz Akın Acun Ilıcalı
Spor Muslera Salih Uçan Mesut Özil Mame Thiam Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KOCAELİ'DE SERVİS KAZASINDA YARALANAN 7 İŞÇİ TABURCU OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 17:23:20. #1.16#

title