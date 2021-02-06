Sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı
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Sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

06.02.2021 01:55 | Son Güncelleme: 06.02.2021 02:06

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağlık personelini taşıyan hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağlık personelini taşıyan hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Topçular yan yoldan D-100 kara yoluna girmek için manevra yapan Mehmet Keleş'in kullandığı 06 BOZ 235 plakalı sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki hemşire Emine Balcı Zeybek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yan yolun İstanbul istikametindeki trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı
Sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı
Sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı
Sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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