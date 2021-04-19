Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yol ortasında can pazarı yaşandı
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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yol ortasında can pazarı yaşandı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yol ortasında can pazarı yaşandı
Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler ise mucize kurtuluşu gözler önüne serdi.

Kaza, sabah saatlerinde Çayırova Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Mertcan Satır yönetimindeki 35 UEA 79 plakalı otomobille karşı yönden gelen Yusuf Polat'ın kullandığı 35 DA 0128 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi ve minibüsteki 1 kişi yaralandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ardından hastanelere kaldırıldı.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler;

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yol ortasında can pazarı yaşandı
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yol ortasında can pazarı yaşandı
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yol ortasında can pazarı yaşandı
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yol ortasında can pazarı yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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