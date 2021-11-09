Öğrenci servisinin dereye yatağı uçtuğu kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu.

BİR VATANDAŞ VE BİR ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Servis midibüsünün içinde 22 kişinin bulunduğu öğrenilirken, kazada bir vatandaş ve bir öğrenci olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. 19 öğrenci ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BİR ÖĞRENCİ DAHA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşamını yitiren Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı'nın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Esma Nur Avcı da hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı böylelikle 3'e yükselirken, yaralananların ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri

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