Öğrenci servisinin dereye yatağı uçtuğu kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi
Kocaeli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsünün takla atarak dere yatağına uçtuğu kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Toplam 22 kişinin bulunduğu araçta 19 yaralının ise tedavileri devam ediyor.
GEBZE, KOCAELİ (DHA) - Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu.
Servis midibüsünün içinde 22 kişinin bulunduğu öğrenilirken, kazada bir vatandaş ve bir öğrenci olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. 19 öğrenci ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaşamını yitiren Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı'nın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Esma Nur Avcı da hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı böylelikle 3'e yükselirken, yaralananların ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.