Lise öğrencileri arasında kan aktı: 1 kişi bıçaklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 lise öğrencisi arasında çıkan kavgada kan aktı. 17 yaşındaki lise öğrencisi akranı tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile bir öğrenci, M.B.P. isimli öğrenci tarafından bıçaklandı. Yaralanan öğrenci kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 yaşındaki yaralı öğrenci H.Z.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

