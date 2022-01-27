Lastik fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lastik fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lastik fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'ndeki lastik fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Nezir Demir (32), üretim sırasında çalıştığı makineye sıkıştı.
İhbar üzerine fabrikaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.