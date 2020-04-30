Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
30.04.2020 04:19 | Son Güncelleme: 30.04.2020 04:21

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun güney şeridinde Hayri Yorulmaz idaresindeki 18 AY 036 plakalı kargo kamyonunun seyir halindeyken sağ ön lastiği yerinden çıktı.

Sürücüsünün yolun sağ tarafına park etmek istediği kamyon bu sırada aynı yönde seyir halindeki Ali İhsan Narcı idaresindeki 63 FF 246 plakalı kargo kamyonuyla çarpıştı.

Yükleri yola savrulan kamyonların sürücülerinden Narcı, araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Araçlar ve yola savrulan kargoların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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