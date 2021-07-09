Kocaeli'de, DEAŞ şüphelileri adliyede
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Kocaeli'de, DEAŞ şüphelileri adliyede

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis, 6 Temmuz günü operasyon düzenledi. Örgüt üyesi oldukları değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 3'ü bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Kocaeli'de, DEAŞ şüphelileri adliyede
Kocaeli'de, DEAŞ şüphelileri adliyede
Kocaeli'de, DEAŞ şüphelileri adliyede
Kocaeli'de, DEAŞ şüphelileri adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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