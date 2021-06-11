Kocaeli'de arazi aracı şarampole devrildi: 3 yaralı
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Kocaeli'de arazi aracı şarampole devrildi: 3 yaralı

Kocaeli'de arazi aracı şarampole devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şarampole devrilerek alev alan arazi aracındaki 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şarampole devrilerek alev alan arazi aracındaki 3 kişi yaralandı.

Ö.K. idaresindeki arazi aracı, Akçat Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Devrilen araç, dere yatağında ters durarak alev aldı.

Kazada, sürücü ile yanındaki G.K. ve Y.G. yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yanan araç ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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