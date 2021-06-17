Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheliye yardım ettiği öne sürülen babası ve kardeşi de cezaevine gönderildi.