Kocaeli'de 17 yabancı uyruklu saklandıkları evde yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu saklandıkları evde yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu saklandıkları evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Pakistan ve 12 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Yabancı uyrukluların barınmasını sağladığı iddiasıyla Y.A. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin