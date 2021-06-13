KOCAELİ AKUT KUYUYA DÜŞEN YAVRU VE ANNE KEDİYİ KURTARDI
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KOCAELİ AKUT KUYUYA DÜŞEN YAVRU VE ANNE KEDİYİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 5 metrelik yağmur gideri kuyusuna düşen yavru ve anne kedi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 5 metrelik yağmur gideri kuyusuna düşen yavru ve anne kedi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Kartepe Arslanbey Mahallesi'nde boş bir yağmur suyu giderinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik kuyudan kedi sesi duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve AKUT ekibine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AKUT Kocaeli ekibi, kuyuya akordiyon merdiven sarkıtarak kuyunun dibine indi. Kuyuya düşen yavru ve anne kedi alınıp yukarı çıkarıldı. Durumları iyi olan kediler, bulundukları ortamda bırakıldı.

KOCAELİ AKUT KUYUYA DÜŞEN YAVRU VE ANNE KEDİYİ KURTARDI
KOCAELİ AKUT KUYUYA DÜŞEN YAVRU VE ANNE KEDİYİ KURTARDI
KOCAELİ AKUT KUYUYA DÜŞEN YAVRU VE ANNE KEDİYİ KURTARDI
KOCAELİ AKUT KUYUYA DÜŞEN YAVRU VE ANNE KEDİYİ KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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