Koalisyon güçlerinden Yemen'e saldırı: 7 ölü
Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz kentini bombalaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz kentini bombalaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz kentini bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
(Muhammet Errumeym/İHA)
Kaynak: İHA
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