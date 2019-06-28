Koalisyon güçlerinden Yemen'e saldırı: 7 ölü

Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz kentini bombalaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz kentini bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

(Muhammet Errumeym/İHA)

Kaynak: İHA