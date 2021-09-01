KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'ne yeni lisans üstü program açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde bir yeni tezsiz yüksek lisans programı açıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde bir yeni tezsiz yüksek lisans programı açıldı.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun 25.08.2021 tarihli toplantısında alınan karar ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji (FMST) Eğitimi anabilim dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji (FMST) Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması uygun görüldü.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, yaptığı yazılı açıklamada, üniversiteyi her seviyedeki eğitim alanında geliştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Üniversiteyi yeni bölüm ve programların açılmasıyla hem önlisans hem lisans hem de lisansüstü düzeyde zengin eğitim altyapısına kavuşturmak istediklerini ifade eden Ak, "KMÜ ailesi olarak akademik gelişimizi her geçen gün sürdürmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni açılan yüksek lisans programlarımızın ilimiz ve ülkemiz için faydalı çalışmalara vesile olmasını diliyor, bu alanlarda yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerimizi programlarımıza davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal