KMÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Muşmal'dan Vali Işık'a ziyaret

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Muşmal, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek fakültenin misyonu ve akademik çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Vali Işık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Muşmal'a teşekkür etti ve akademik çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin