Klibindeki tabut sahnesinden etkilenen Kosova'nın Lady Gaga'sı Asya Gashi, Müslüman oldu
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Klibindeki tabut sahnesinden etkilenen Kosova'nın Lady Gaga'sı Asya Gashi, Müslüman oldu

17.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:16
Klibindeki tabut sahnesinden etkilenen Kosova'nın Lady Gaga'sı Asya Gashi, Müslüman oldu

Kosova'nın 'Lady Gaga'sı olarak tanınan Asya Gashi, 'Dillere Düşmüşsün' şarkısının klibi için tabuta girmişti. Klip çekimleri sırasında yaşadıklarından çok etkilenen şarkıcı, İslam'ı araştırmaya başladı ve Müslüman oldu.

Kosova'nın Lady Gaga'sı olarak bilinen Asya Gashi, iki yıl önce İstanbul'a yerleşmişti. Geçtiğimiz aylarda 'Dillere Düşmüşsün' adını verdiği şarkısı için kamera karşısına geçen Gashi, ırkçılığa karşı mesaj içeren klipte bir tabut içine girmişti. Hinduizme inanan Gashi, çekimler sırasında yaşadıklarından çok etkilendi. Ünlü sanatçı, İslam'ı araştırmaya başladı ve Müslüman oldu.

"KARANLIKTA KALMAK BENİ AYDINLIĞA GÖTÜRDÜ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gashi, "İslamiyet'i seçtikten sonra manevi olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Çektiğim klipten sonra hayatımı çok sorguladım, o tabut içinde karanlıkta kalmak beni aydınlığa götürdü" dedi.

ÇEKİMLER 7 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Öte yandan Asya Gashi'nin tabutlu çekimleri 7 saat sürmüştü. Daha önce ölülerin taşındığını öğrenen şarkıcı ürkmüş, panik atak geçirmişti.

İşte o klip çekiminden kareler;

Klibindeki tabut sahnesinden etkilenen Kosova'nın Lady Gaga'sı Asya Gashi, Müslüman oldu
Klibindeki tabut sahnesinden etkilenen Kosova'nın Lady Gaga'sı Asya Gashi, Müslüman oldu
Klibindeki tabut sahnesinden etkilenen Kosova'nın Lady Gaga'sı Asya Gashi, Müslüman oldu
Haber Yorumları (7)
HARBİ: Öyle Lady gaga gibi olursa adı müslümanlık olur
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PSİKİYATRİST: Panik atak hastasıymış sanatçı kardeşimiz. Acil şifalar diliyorum. Ayrıca doğru yolu bulup İslam''ı seçtiği için de kutluyorum.
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AYŞE: İşte hidayet seni böyle bulur. Maşallah Rabbim huzurunu daim etsin.
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