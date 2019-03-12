Kkü'ye Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Bayrağı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Standardizasyon süreçlerine sanayicilerimizin ve akademik dünyanın katılımını artırmaya yönelik ülkemizin ilk uluslararası strateji belgesini hazırladık ve uygulamaya koyduk." dedi.

Büyükdede, Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Nurettin Topçu Konferans Salonu'nda düzenlenen TS EN ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) belgesi ve bayrağı takdimi töreninde yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin kendileri için değerli bir bölge olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin bel kemiği birçok kurumun Kırıkkale'de bulunduğunu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 3 organize sanayi bölgesinin burada yer aldığını ifade eden Büyükdede, "Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) son derece önemli ve gözümüz gibi de bakıyoruz. Her noktasındaki gelişmelere bakıyoruz. Kırıkkale yeni kurulan çelikhane ile de hem dövme çelik hem de çelik malzeme üretiminin merkezi haline gelmeye aday bir bölgemiz. Onun üzerinde de çok etkin çalıştığımızı söylemem lazım. MKEK'in gelişmesi için mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Büyükdede, mal ve hizmetlerin, üretim faktörlerinin, teknolojik birikimin ve finansal kaynakların ülkeler arasında serbestçe dolaşabildiği, her türlü mal ve hizmetin dünyanın çok farklı bölgelerinde üretilip satılmasının mümkün olduğu küreselleşmiş bir çağda yaşanıldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin bu çağın getirdiği fırsatlardan yararlanabilmesinin yegane koşulunun, uluslararası alanda rekabet gücü olan yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı üretimde yoğunlaşması olduğunu anlatan Büyükdede, şunları kaydetti:

"Yüksek katma değerli üretimin olmazsa olmazı ise araştırma geliştirme faaliyetleri, inovasyon, marka tasarım çalışmaları ve uluslararası alanda standardizasyon süreçlerine aktif katılmaya bağlıdır. Bunun için Bakanlık olarak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin artırılmasını, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasını ve markalaşmayı gündemimizin ana maddeleri olarak belirledik. Standardizasyon süreçlerine sanayicilerimizin ve akademik dünyanın katılımını artırmaya yönelik ülkemizin ilk uluslararası strateji belgesini hazırladık ve uygulamaya koyduk. TSE, gerek standardizasyon çalışmalarıyla gerekse ürettiğimiz ürünlerin standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının incelenmesi ve değerlendirilmesi hizmetlerini kapsayan uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle Türkiye sanayisinin daha az maliyetle daha yüksek kaliteli üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesinin, uluslararası alanda rekabetin anahtarı konumundadır."

Büyükdede, TSE'nin, Bakanlığın gerçekleştirdiği çalışmaların önemli sacayaklarından birisini oluşturduğu belirtti.

TSE'nin hizmetlerini yerine getirirken en büyük destekçilerinin kamu otoritesi ve iş dünyası ile üniversiteler olduğunu aktaran Büyükdede, "Özellikle standardizasyon çalışmalarında üniversitelere büyük rol düştüğüne inanıyoruz. Bilimsel gelişmeleri en yakından takip eden, analitik düşünme kabiliyetine sahip, bilgiye erişme yollarını bilen üniversitelerimizin ve dolayısıyla akademik dünyanın en yeni ideolojilerinin masaya yatırıldığı, üretimin kurallarının belirlendiği standardizasyon süreçlerine müdahil olması ülkemiz için önemli kazanım sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de KKÜ'nün 2015 yılında aldığı TS EN ISO9001 KYS belgesinin standardın son versiyonuna göre güncellenmesi ve yeni belgenin takdimi için burada olduklarını belirtti.

TSE'nin 1990 yılında önce başlattığı kalite sistem belgelendirme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğüne ve kalitenin tüm kurumlarda vazgeçilmez bir unsur olmasını sağlamak için çalıştığına işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Kalite yönetim sistemlerinin eğitim kurumlarında uygulanması, bu eğitim kurumlarımızın gelişen çağa, yeni teknolojilere uyum sağlamasında, Ar-Ge çalışmalarında verimlilik ve etkinliğin artırılmasında doğru, adil ve tutarlı değerlendirme yöntemlerinin yerleştirilmesinde önemli faydalar sağlamaktadır. Öte yandan kalite yönetim sistemleri, engelli öğrencilere yönelik düzenlemelerden akademik danışmanlık hizmetlerine, tesis ve altyapı iyileştirmelerinden sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına kadar pek çok konuda üniversitelerimizin gelişimine katkıda bulunmaktadır."

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ise belgenin alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Şahin, Rektör Aslan'a TS EN ISO9001 KYS belgesi ve bayrağı takdim etti.

Kaynak: AA