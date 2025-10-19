KKTC Türkiye'ye mi katılacak, Türkiye - Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birleşiyor mu?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına ilişkin "KKTC parlamentosu toplanmalı, seçim sonuçlarının kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalıdır" açıklamasında bulundu. Peki, KKTC Türkiye'ye mi katılacak?
Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çarpıcı bir çıkış geldi. KKTC parlamentosunun toplanarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ilan etmelerini isteyen Bahçeli, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması gerektiğini söyledi. KKTC Türkiye'ye mi katılacak, Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birleşiyor mu?
SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN BAHÇELİ'DEN OLAY ÇAĞRI
Bahçeli açıklamasında, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" dedi.
Konu ile ilgili taraflardan henüz açıklama gelmedi.