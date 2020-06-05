KKTC'de Ürdün uyruklu iki öğrenci evinde ölü bulundu KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gönyeli kendinde iki Ürdünlü erkek öğrenci ölü olarak bulundu.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gönyeli kendinde iki Ürdünlü erkek öğrenci ölü olarak bulundu.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gönyeli kendinde U¨rdu¨n uyruklu Mohammad Sabri I·smail Sharqawı (E-25) ve Naser Sabri I·smail Sharqawı (E-20 adlı öğrenci ölü olarak bulundu. Olay sırasında evde bulunan bir öğrenci ise gözaltına alındı. Polis, öğrencilerin uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı öldükleri üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. KKTC Polis Genel Müdürlüğü, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Bugu¨n saat 18.00 sıralarında Go¨nyeli'de, U¨rdu¨n uyruklu I·smail Sharqawı (E-25) ve Naser Sabri I·smail Sharqawı misafir olarak kalmakta oldukları dairede o¨lu¨ olarak bulunmus¸lardır. Adı edilenlerin o¨lu¨m sebepleri yapılacak otopsilerinin ardından belli olacaktır. Olayla ilgili polis sorus¸turması genis¸ c¸aplı olarak devam etmektedir."

Kaynak: DHA