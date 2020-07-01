KKTC'de PCR testi sonucunu beklemeden berbere giden turist, iş yeri sahibi tarafından kovuldu. KKTC'de PCR testi sonucunu beklemeden berbere giden turist, iş yeri sahibi tarafından kovulduSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşirken, Ercan Havaalanı'nda PCR tesi yaptıran ve...

KKTC'de PCR testi sonucunu beklemeden berbere giden turist, iş yeri sahibi tarafından kovuldu

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşirken, Ercan Havaalanı'nda PCR tesi yaptıran ve sonucu çıkana kadar karantinada kalması gereken bir turist gittiği berberden kovuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti. Ercan Havaalanı'nda PCR tesi yaptıran ve sonucu çıkana kadar karantinada kalması gereken bir turist gittiği berberden kovuldu. Olay bu sabah Başkent Lefkoşa'da meydana geldi. Ercan Havaalanı'ndan bugün Ada'ya giriş yapan bir turist elinde valiziyle birlikte Dereboyu diye bilinen caddedeki bir berbere gitti. Berberin sahibi Rauf Tosun, turistin peşinden içeri girdi. Tosun, turiste nereden geldiğini sordu. Turistin Ercan'dan ülkeye yeni geldiğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tosun, turisti tıraş edemeyeceklerini, neden bir günlük otelde kalma kuralına uyup uymadığını sordu.

BERBERDEN KOVULDU

Kendisinin hasta olmadığını elinde Türkiye'den alınan PCR testi olduğunu söyleyen turist, berberin sahibini ikna edemedi. Turist, berberden dışarı çıkarıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı da bir günlük evde kalma kuralına uymayan turistle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA