Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs nedeniyle 3. ölüm gerçekleşirken hayatını kaybeden kişi salgın nedeniyle hayatını kaybeden ilk KKTC vatandaşı oldu.

07.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:25
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-9) kaynaklı 3'ncü ölüm kayıtlara geçti.

İLK KKTC VATANDAŞI

KKTC Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi süren 74 yaşındaki KKTC vatandaşı bu sabah hayatını kaybetti. Hastanın aynı zamanda hipertansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunduğu bildirildi.

YAVRU VATAN'DA SON DURUM

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne kadar toplamda 92 vaka tespit edildi. KKTC'de Kovid-19 sebebiyle 2 Alman turist hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yaptığını açıklamada, KKTC'de bugüne kadar toplam 3 bin 108 test yapıldığını, 43 kişinin taburcu edildiğini, 47 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtmişti.

Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı 3. can kaybı
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