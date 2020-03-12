KKTC'de ikinci koronavirüs vakası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki kadın turistin eşinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki kadın turistin eşinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Alman turistin eşine koronavirüs teşhisi konmasıyla ülkedeki vaka sayısının ikiye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 gündür Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde karantinaya alınan kadın turistin durumu stabil ancak kendisi ile birlikte karantinaya alınan ve daha önce yapılan tetkiklerde sonuçları negatif çıkan eşinin bugün ateşinin yükselmesi sebebiyle yapılan tetkiklerde pozitif koronavirüs teşhis edilmiştir. Böylelikle ülkemizde pozitif koronavirüs taşıyan insan sayısı ikiye çıkmıştır."

Öte yandan, bu iki vaka dışında karantinaya alınan herhangi bir KKTC vatandaşı bulunmadığı bildirildi.

Hasta gözlem altında tutuluyordu

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 10 Mart Salı günü Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurmuştu. Hastanın eşi ve yakın temasta bulunduğu 3 kişi de gözlem altında tutuluyordu.

Kaynak: AA