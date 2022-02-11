KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden iş adamının şoförü toprağa verildi - Haberler
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KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden iş adamının şoförü toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Genel
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KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden iş adamının şoförü toprağa verildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş adamı Halil Falyalı'nın aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şoförü toprağa verildi.

KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden iş adamının şoförü toprağa verildi

ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş adamı Halil Falyalı'nın aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şoförü toprağa verildi.

KKTC'de 8 Şubat'ta, iş adamı Halil Falyalı, evine doğru ilerlediği esnada Çatalköy mevkiinde Murat Demirtaş ile beraber araç içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Falyalı, Girne Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Şoförü Murat Demirtaş ise olay yerinde hayatını kaybetti. Demirtaş'ın cansız bedeni aile fertleri ile öğleden sonra 3 sıralarında Ercan Havaalanı'ndan, Esenboğa Havaalanı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ikiz çocuk babası Demirtaş'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden iş adamının şoförü toprağa verildi

KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden iş adamının şoförü toprağa verildi

KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden iş adamının şoförü toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Genel

Murat Demirtaş, Halil Falyalı, Kıbrıs, Bahis, 3. Sayfa, Genel, Güncel, Haberler

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