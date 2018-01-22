KKTC'de 8 Kayıp Şehit 54 Yıl Sonra Defnedildi

KKTC'de Rumlar tarafından katledilen Ayvasıllı 8 kayıp şehit, 54 yıl sonra askeri törenle Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği'ne defnedildi.

Kıbrıs'ta Rumlar tarafından 1963 yılında katledilen kayıp 8 Ayvasıllı Kıbrıslı Türk, Küçükkaymaklı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği'ne defnedildi. Şehitler Hüseyin Cemal, Mustafa İsmail, İsmail Mustafa, Mehmet Ali Ömer, Mehmet Hasan, Ömer Hasan, Bayram Hasan ve Ayşe Hasan, Tekke Bahçesi'nde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, törende yaptığı konuşmada toprakları ve vatanları uğruna mücadele eden şehitlerin canlarını ve kanlarını toprağa armağan ettiklerini söyledi. 54 yıl önce Rumların yaptığı ilk katliamın Ayvasıl köyünde gerçekleştiğini dile getiren Benan, Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmalarıyla bulunan kayıpların bugün defnedildiğini, ailelerin 54 yıl sonra mezarlarını ziyaret edebileceklerini ifade etti.

Şehitlerin kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailelerinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlenmişti. KKTC'deki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1964 ve 1974'te kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkartılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Komitenin Kıbrıs'ta halen devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2 bin 1 kayıptan yaklaşık 710'u bulundu. - LEFKOŞA