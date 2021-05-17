Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti
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Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları kaydederek sosyal medyada paylaşan Ahmed Mansi isimli Filistinli babanın, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları kaydederek sosyal medyada paylaşan Ahmed Mansi isimli Filistinli babanın, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, 3 çocuk babası Mansi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları nedeniyle kızlarının yaşadığı korkuyu dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları kameraya alarak Youtube'de paylaştı.

"Bayramı mahvetti" başlığı ile yayımlanan ve 12 Mayıs'ta kaydedildiği anlaşılan görüntü, Mansi'nin küçük kızı Hala ve büyük kızı Sara'nın İsrail savaş uçaklarının Gazze semalarında çıkardıkları sesleri duymaları üzerine yaşadığı korku ve Filistinli babanın çocuklarını teskin etmeye çalıştığı anlarla başlıyor.

Görüntüde Gazzeli baba, küçük kızı Hala'nın İsrail bombardımanları nedeniyle üzgün olduğunu, bu nedenle onu memnun etmek için bazı oyuncaklar alacağını dile getiriyor.

Daha sonra Sara ve Hala, babalarının pazardan aldığı oyuncaklarla sevinç içinde oynarken Mansi, "Uçak sesi duydum Hala, endişelenme tamam mı. Oynamaya devam et." dediği duyuluyor.

Savaş uçağının çıkardığı sesin artması nedeniyle Hala ve Sara'nın korkuyla sağa sola kaçmaya çalıştığı anda Gazzeli baba, "Her şey yolunda, buraya gel. Endişelenme Sara" diyerek çocuklarını teskin etmeye çalıştığı ve küçük kızı Hala'ya sarıldığı görülüyor.

Görüntünün sonunda İsrail savaş uçağının çıkardığı ses nedeniyle Sara ve Hala'nın yüzündeki korku, baba Mansi'nin onları sakinleştirmek için gösterdiği çaba kameraya yansıyor.

Filistin basınında yer alan haberde Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti
Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti
Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti
Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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