Kızlar kavga etti, erkek öğrenciler 'Ayırıyormuş gibi yapın' diyerek izledi

ISPARTA'da, 2 kız öğrencinin kavgasını arkadaşları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kızlar Kavga ederken erkek öğrencilerin izleyip, "Ayırıyormuş gibi yapın, ayırmayın sakın" diyerek gülüşmesi dikkat çekti.

Çünür Mahallesi'nde Şehit Ali Hekim Anadolu Lisesi öğrencisi ile farklı liseden kız öğrenci, okul çıkışında tartışmaya başladı. Şehit Ali Hekim Anadolu Lisesi yakınında yaşanan tartışma, küfürleşme sonrası kavgaya dönüştü. Kızlar Kavga ederken, erkek öğrencilerin izlemesi dikkat çekti. Öğrencilerin kavgasını, yakınındaki arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öğrencilerden bazılarının kavgayı ayırmak yerine destek verdiği görüldü. Kızların birbirlerini saçından tutup, yerde yuvarlanırken tekmelediği görülen görüntüde erkek öğrencilerin de 'Saçı bırakın, yumruk atın' diyerek ıslık çaldığı anlar, kayıtlara yansıdı. Kavga eden öğrenciler, bir süre sonra arkadaşları tarafından güçlükle ayırıldı. Öğrencilerin kavgasını görüntüleyen erkek arkadaşlarının, 'Ayırıyormuş gibi yapın, ayırmayın sakın', 'Kavga etmeden dövüşün' diyerek gülüşmesi de videoda duyuldu.