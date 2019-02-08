Kızının Velayetini Kaptıran Şeyma Subaşı'ndan Hırs Göndermeli Fotoğraf!

Kızı Melisa'nın velayetini geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Acun Ilıcalı'ya kaptıran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabından göndermeli bir fotoğraf yayınladı.

"HIRS GİDER YÜZ KIZARIR"

Sosyal medyayı en çok kullanan ünlü isimlerin başında yer alan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından hırs göndermeli bir fotoğraf yayınladı. Şeyma Subaşı paylaşımına, "Hırsın ne demek olduğunu anlatan en güzel fotoğraf. Hırs adamın gözünü kör eder! Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider yüz kızarır." notunu ekledi. Subaşı'nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Bu fotoğraf Acun Ilıcalı'ya göndermedir net!" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Velayet gidince Şeyma hazmedemedi herhalde anlaşma filan hikaye." yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı'nın yurt dışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin baba Ilıcalı'ya verilmesini onaylamıştı.