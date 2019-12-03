Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı
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Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı

Kayseri'de sevgilisiyle kaçan kızının geri dönmesi için inşaatın 3. katına çıkan kadını polis ekipleri ikna etti.

03.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:12
Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı

'de sevgilisiyle kaçan kızının geri dönmesi için inşaatın 3. katına çıkan kadını ekipleri ikna etti.

ilçesi Canıtez Sokak'taki bir inşaatın 3. katına çıkan ve pencereden sarkan 5 çocuk annesi A.A.(49), sevgilisiyle kaçan kızının bulunmasını istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat ikna etmeye çalıştıkları A.A'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, kadını pencereden içeri çekti.

Sinir krizi geçiren kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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