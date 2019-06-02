Kızından boşanan damadını vurup aynı silahla intihar etti

SAMSUN - Samsun'da bir kişi kızından boşanan damadını tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra aynı silahlı kendini kafasından vurarak intihara kalkıştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde eczaneleri bulunan Hasan Çelikbaş yaklaşık 4 ay önce öğretmen olan kızından boşanan ve aynı eczanede çalışan 1 çocuk babası damadı Buğra Üler ile konuşmak için her iki otomobilleri ile olay yerine geldiler. Burada eczaneden kaynaklanan anlaşmazlık yüzünden aralarında tartışma çıktı. Hasan Çelikbaş damadı Buğra Üler'i tabancayla boynundan ve göğsünden vurarak ağır yaraladıktan sonra aynı silahı kendi kafasına dayayarak tetiği çekip intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Hasan Çelikbaş 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Buğra Üler ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Çelikbaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA